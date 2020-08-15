Блондин-очаровашка: Ксения Собчак сфотографировала подросшего сына у своих ног на отдыхе

Ксения Собчак в сентябре отметит первую годовщину со дня свадьбы с Константином Богомоловым. Весь карантин влюбленные не расставались, устраивая посидели с разными блюдами в домашней обстановке. А с наступлением лета телеведущая, как и многие звезды, захотела отправится на море. Если Светлана Лобода улетела в Грецию, а Лера Кудрявцева в Турцию, то блондинка предпочла отечественные курорты.

больше по теме Ксения Собчак в изумрудном платье в пол с глубоким декольте запечатлелась с сыном на отдыхе Телеведущая вместе с Константином Богомоловым и маленьким наследником проводит летние дни на море.

Собчак недавно делались кадрами с отдыха и писала, что хорошо проводит время в Адлере. Но позже призналась, что проводит время с возлюбленным и сыном от первого брака Платоном солнечной Тамани. На отечественном курорте она блистает в роскошных нарядах. А ее наследник с радостью купается в заливе. Накануне телеведущая запечатлела трехлетнего сына. Он лежал возле ног своей мамы, облаченный в шорты и футболку. Белокурые волосы малыша растрепались.

По всей видимости, Платон утомился после игр и плавания, поэтому прилег отдохнуть. А Собчак засветила стройные ноги в лосинах и идеальный педикюр. Поклонники в свою очередь отметили, что ее наследник подрос и стала еще более очаровательным. Напомним, что телеведущая старается дать своему ребенку хорошее образование. С малых лет он изучает английский и китайские языки. Также сама Ксения любит с ним заниматься чтением.