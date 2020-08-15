«Банда»: Сергей Лазарев подловил пятилетнего сына на отдыхе с подружкой

Сергей Лазарев является одним из самых популярных российских певцов, но при этом и самым закрытым. О личной жизни певец говорит редко. После расставания с Лерой Кудрявцевой его больше не видели в компании какой-нибудь второй половинки. При этом он успел дважды стать папой. Несколько лет назад выяснилось, что у него подрастает сын Никита, а осенью 2019 года он представил миру свою годовалую дочку Анну.

Если своего пятилетнего наследника Сергей уже не прячет и повсюду берет с собой, то дочку оберегает от излишнего внимания. Недавно певец уехала в отпуск. Вместе с друзьями он проводит время на вилле с бассейном. Ранее артист показал, как его сын плескается в воде с сестрой, а теперь он запечатлел мальчика с новой подружкой по имени Мия. Девочка по всей видимости почти ровесница наследника певца. Она позировала с модном купальнике в клетку и солнцезащитных очках.

«Банда», — написал артист.

Поклонники назвали девочку красавицей и предположили, что она может стать хорошей невестой Никите в будущем. Фанаты считают, что мальчику приглянулась очаровательная кроха.

К слову, Сергей нисколько не скучает. Вместе с друзьями он тоже купается в бассейн и заныривает в воду вместе с детьми. Певец отметил, что его руки «еще помнят» все, что умели раньше. Артист продемонстрировал, как ходит на руках, блеснув накачанным прессом. А вот дочки на этот раз рядом с ним не было. Поклонники подозревают, что он просто не хочет показывать малышку слишком часто, так как она маленькая.