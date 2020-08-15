«Наше счастье»: Архарова запечатлела подросшего сына в Италии в первый день рождения

Екатерина Архарова была женой Марата Башарова. Племянница Эммануила Виторгана не прожила с избранником и года. Она обвинила артиста в рукоприкладстве и со скандалом развелась. Примечательно, что следующая жена Башарова тоже обвинила его в избиении. В 2019 году он снова стал холостым. А вот Архарова обрела свое счастье с владельцем рыбного ресторана Артемом Ильясовым и даже родила ему сына Даниила.

Влюбленные живут тихо и мирно. После карантина она смогли приехать в Рим, где проводят летние дни. Екатерина хвастается урожаем из персиков и много гуляет с мужем и наследником. А 15 августа их малышу исполнился год. Актриса поделилась фото, на котором ребенок запечатлен в бассейне с игрушками. Он позирует на фоне пальм. Лицо сына родитель предпочли скрыть за смайликом.

«Сыночек! Вот и настала твоя первая круглая дата — 1 год! Словами не передать ту необъятную любовь, которая родилась в нас папой с твоим появлением. Каждый день, ты нас учишь смотреть на мир по новому и радоваться вместе с тобой каждому мгновению. Твои открытия — это наши открытия. Наше солнышко! Наше счастье! Наша гордость! Наша радость! С днем рождения, наш сахарок! Главное будь здоров и счастлив! Ты наша жизнь и мы тебя очень сильно любим!» — написала Архарова.

Поклонники были рады за пару и поздравили их наследника. Многим не терпится увидеть, на кого похож Даниил. «Сладкий мальчик! Будь самым счастливым», «Классный такой», «Какой хорошенький», — прокомментировали пост подписчики. К слову, накануне Екатерина вспомнила, как узнала о беременности, страдала из-за гормональной перестройки, но теперь счастлива, что у нее есть ребенок.