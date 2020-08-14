Екатерина Андреева призывает на законодательном уровне запретить держать в неволе дельфинов

Екатерина Андреева призывает на законодательном уровне запретить держать дельфинов в неволе. Она не посещает их выступления, но иногда приходит к ним поплавать. И делает это исключительно для того, чтобы этим умнейшим существам было на что купить рыбы. Видео одного из таких визитов телеведущая опубликовала в своем Instagram.

«Кто первым сделал их невольниками? Как это остановить? Да, закон о запрете ловли новых Дельфо-рабов нужен. Но что делать с теми, кто уже живет в дельфинарии? Как быть с рожденными в неволе малышами? Те, кто ими занимается, в один голос твердят-они не выживут в дикой природе, если их отпустить. Но вот я бы рискнула», — написала Андреева.

Подписчики согласились с телеведущей, отметив, что «дельфины – наши соседи по планете, а не клоуны в зоопарке».

Недавно Екатерина Андреева поделилась своим секретом молодости. В этом году она отметит свой 59-й день рождения и признается, что бороться со старением помогают вовсе не косметологи и диеты. Главное – не позволять себя никому унижать и не сдаваться перед трудностями.