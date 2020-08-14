По морям: Александр Петров поделился свежим отпускным кадром со Стасей Милославкой

Александр Петров, в отличие от многих своих коллег по творческий сцене, предпочитает не распространяться о частных аспектах личной жизни. Также поступает и его девушка — 25-летняя Стася Милославская. В одном из интервью актриса призналась, что ей бы не хотелось говорить о своем мужчине. При этом девушка уточнила, что все вокруг скорее всего уже догадались, о ком идет речь. По словам артистки, со временем она может и расскажет что-то поклонникам, но сейчас ей хочется сохранить все в секрете, наслаждаясь внимаем близкого ей человека. Как говорит Милославская, в школе она всегда чувствовала себя белой вороной. И друзей у нее было крайне мало. Обзавестись новыми знакомствами ей удалось в театральном кружке. Там Стася встретила близких по духу людей, которые разделяли ее интересы и в первую очередь любовь к литературе.

«На базе с красоткой», — подписал снимок со Стасей Александр Петров.

Несмотря на то что о своем романе с Милославской актер из трилогии о Гоголе предпочитает не распространяться, Петров дал понять, что проводит отпуск в компании возлюбленной. Александр вывез избранницу на море. Но вот место своего пребывания и геолокацию актер от поклонников скрывает. За время перерыва в съемках Петров успел отрастить волосы, которые вполне можно собрать в хвост.