«Необоснованно»: Анастасия Волочкова подает апелляцию в суд

Судебные разбирательства у Анастасии Волочковой продолжаются. 14 августа она решила подать апелляцию и бороться за свои права до победного. Как отметила балерина, все обвинения в том, что она нарушила карантин, когда отправилась в Дивеевский монастырь, не имеют доказательной базы.

«До сих пор не понимаю, почему в отношении меня были организованы аж два судебных дела по поводу одного и того же вопроса, якобы совершенного мной правонарушения. Ну, видимо, потому что я Анастасия Волочкова. У многих принято все умножать на два. Мне присуждены два штрафа, причем не минимальных. В одном случае 20, а в другом 40 тысяч рублей. Не доказано и абсолютно необоснованно», — оставила видеообращение Волочкова в своем инстаграме.

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В июле Анастасия была оштрафована после того, как отправилась в святыню в Нижегородской области. Волочкова решила отстаивать свои права до конца и пошла в суд.