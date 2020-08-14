Раздрай в Black Star: Тимати не приехал на крещение дочери Пашу

Бывшие друзья и партнеры разошлись явно не позитивно.

Бизнесмен Пашу и певица Ханна покрестили пятилетнюю Адриану. Малышке уже пять лет. Вот только крестным папой девочки стал не близкий друг Пашу Тимати, а сооснователь лейбла Black Star — Вальтер.

Кажется, между Пашу и Тимати пробежала черная кошка. Рэпер не приехал на таинство крещения.

Напомним, знаменитый рэпер больше не владеет музыкальным лейблом Black Star. В своем посте в «Инстаграме» он объяснил причины своего ухода из компании. Звезда хочет принять «новые вызовы судьбы».

«Меня ждут перемены», — признался артист.

Ходят слухи, что и раньше Пашу и рэпер часто конфликтовали. В светской тусовке обсуждают, что бизнесмену не нравилась политическая позиция Тимати.

Добавим, певица Ханна и бизнесмен Пашу женаты уже пять лет. Недавно певица рассказала, что мечтает о сыне.