«Секси-мама»: Слава показала, как проводит время в компании дочери

В эти дни певица отдыхает в Сочи.

Певица Слава поделилась с подписчиками милым видео в объятиях младшей дочки Антонины. В эти дни они отдыхают в Сочи. На ролике 40-летняя Слава блеснула подтянутой фигурой в откровенном бикини.

«Секси Мама, мистер Авокадо и самая прекрасная девочка на свете передают вам утренний привет из солнечного Сочи», — подписала видео Слава.

больше по теме Певица Слава запечатлела себя с двумя красавицами-дочками и мужем Бизнесмен Анатолий Данилицкий на 28 лет старше своей гражданской супруги.

Недавно старшая дочь певицы от первого брака Александра Морозова выпустила новую песню и клип под названием «Не трогай меня». Поклонники решили, что вместо Морозовой поет сама Слава, уж очень похожи голоса. Но позже певица опровергла все домыслы и заявила, что у Александры сильный голос. К слову, Слава стала ее продюсером.