«Ой, у вас лямка сползла!»: 49-летняя Кудрявцева в бикини сверкнула бесконечными ногами на турецком пляже

Лера Кудрявцева вслед за Полиной Гагариной купила горячую путевку, отправившись в Турцию. Как только между странами восстановили авиасообщение, знаменитости тут же отправились в заграничное путешествие. В Бодруме наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале отдыхает вместе с дочкой Мией. А возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова наслаждается августовским отпуском с двухлетней Машенькой.
В Stories ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась свежим летним кадром, позировав перед объективом фотокамеры в мини-бикини. В 49 лет Лера может похвастаться точеной талией и сногсшибательной фигурой. Поклонники позавидовали бесконечным ногам теледивы и ее бронзовому загару. Фанаты знаменитости так и не смогли найти у нее растяжек и целлюлита.
«Такая счастливая и довольная! Ух, классно», «Лерунчик, просто ослепительная!!», «Какое волшебное фото!! Мама с доченькой! Выглядите супер, всем бы так!!», «Ой, у вас лямка сползла», «Вот это да! Богиня», «Плевала на растяжки и целлюлит! Лера говорила, что ест хлеб и варит пельмени», «Очень эффектно! Выглядите значительно моложе!!», «Вы прямо-таки как девочка», «Остается только завидовать тому, какая у вас шикарная фигура», «Ох, какая соблазнительница!», «Прелестница», — такие комментарии появились под снимком теледивы.