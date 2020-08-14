«Ой, у вас лямка сползла!»: 49-летняя Кудрявцева в бикини сверкнула бесконечными ногами на турецком пляже

Лера Кудрявцева вслед за Полиной Гагариной купила горячую путевку, отправившись в Турцию. Как только между странами восстановили авиасообщение, знаменитости тут же отправились в заграничное путешествие. В Бодруме наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале отдыхает вместе с дочкой Мией. А возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова наслаждается августовским отпуском с двухлетней Машенькой.

В Stories ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась свежим летним кадром, позировав перед объективом фотокамеры в мини-бикини. В 49 лет Лера может похвастаться точеной талией и сногсшибательной фигурой. Поклонники позавидовали бесконечным ногам теледивы и ее бронзовому загару. Фанаты знаменитости так и не смогли найти у нее растяжек и целлюлита.

больше по теме Нашли повод для встречи: сын и дочка Лазарева познакомились с наследницей Леры Кудрявцевой Певец привел своих малышей на детскую вечеринку по случаю дня рождения Маши.