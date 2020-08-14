Фотограф Аллы Пугачевой запечатлел Примадонну за душевной беседой с Жириновским

Уникальный снимок был сделан более двадцати лет назад.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился уникальным кадром, на котором можно увидеть певицу рядом с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Исполнительница и политик о чем-то оживленно беседуют.

«Всем привет! Продолжу воспоминания! Просят фото Аллы Пугачевой! Ладно! Вот вам историческая фотография, которую я снял в 1999 году! Алла с Жириновским на сцене. Юбилей под названием «Сюрприз для Аллы». Роман Родин

Интересно, что в комментариях пользователи обратили внимание на ошибку, которую допустил Роман Родин. По их словам, снимок был сделан на два года раньше — в 1997 году. «Роман, маленькое уточнение. Это 1997 год», — сказал один из осведомленных пользователей.

Отметим, что Роман Родин за последнее время поделился с подписчиками огромным количеством раритетных фотографий, которые мало кто видел. В ближайшее время он пообещал порадовать своих пользователей новой интересной подборкой.