«Ох, сколько же чуши»: Орлова в металлизированном бюстье попробовала на вкус галстук Кадони

Ольга дала понять, что с шоумен ее связывают исключительно дружеские отношения и ничего больше.

Влад Кадони не раз делал комплименты своей соведущей по телестройке. Так, шоумен подметил, что он комфортно чувствует себя в кадре, если рядом с ним присутствует Ольга Орлова. 42-летняя певица всегда готова прийти к нему на выручку в тех случаях, когда он забыл текст или сбился с мысли.

Ощущая такую поддержку, Влад ведет себя на площадке более расковано, понимания, что в случае чего может положиться на опытную соведущую, с которой он прошел и огонь, и медные трубы. Экс-солистка группы «Блестящие» к шоумену относится с такой же симпатией. Артистка считает Кадони своим другом, не переставая настаивать на том, что между ними нет никаких других отношений. По словам певицы, слухи о тайном романе с Владом могут вызвать у нее только улыбку. Ведь все эти домыслы не имеют под собой никакой реальной почвы.

«Ох, сколько же чуши я читаю про себя и своих друзей в интернете! Ну что же, продолжайте фантазировать на тему», — уточнила Орлова.

На личной страничке в Instagram певица поделилась снимком с Владом. Перед объективом фотокамеры экс-солистка группы «Блестящие» предстала в металлизированном бюстье, сделав акцент на линии декольте. При этом артистка попробовала на вкус галстук Кадони, вызвав у своего соведущего ответную улыбку.