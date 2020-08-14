«У Роберта твоя ямочка на щечке»: Утяшева поделилась редкими фото ныне покойной мамы в день ее рождения

На личной страничке в Instagram Ляйсан Утяшева почтила память ныне покойной мамы. 14 августа Зульфие могло исполнится 56 лет. Женщина ушла из жизни еще в 2012 году. И на тот момент ей было всего 47 лет. Гимнастка тяжело восприняла произошедшее. По словам ведущей проекта «Танцы», справиться с депрессией и вернуться к жизни ей удалось только благодаря поддержке Павла Воли.

Резидент Comedy Club окружил гимнастку заботой и вниманием. Если по-началу молодых людей связывали исключительно дружеские отношения, то в последствии между ними возникла обоюдная симпатия, которая переросла в более серьезное чувства. Влюбленные поженились и завели общих детей. Утяшева родила Павлу Воле двоих наследников: сына Роберта, в мае ему исполнилось семь лет и дочку Софию, ей пять лет.

По словам Ляйсан, ее мама была очень мудрой женщиной. Почтив память покойной родительницы в день ее рождения, гимнастка поделилась редкими черно-белыми снимками Зульфии. На первом фото мама спортсменки позировала еще в молодости, а на втором снимке — с маленькой дочкой на руках. Ведущая программы «Танцы» дала понять, что всегда черпала силы, ища поддержку у самого близкого ей человека.

Утяшева подметила, что их с Павлом дети многое унаследовали от бабушки — особенно маленькая София. Она точная копия мамы Ляйсан. А у Роберта такая же ямочка на щеке, как и у Зульфии.