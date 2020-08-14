«Лицом в воду!»: Гагарина в мокром бикини запечатлела свой прыжок в бассейн

Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова продемонстрировала сногсшибательную фигуру на отдыхе в Бодруме. Вместе с трехлетней дочкой Мией наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале наслаждается долгожданным отпуском в Турции. Как только между странами наладилось авиасообщение, наши артисты тут же приобрели себе горячие путевки. Одной из первых на турецком пляже отметилась 49-летняя Лера Кудрявцева в компании маленькой Маши. До этого ведущая программы «Секрет на миллион» успела побывать в Адлере.

На личной страничке в Instagram Полина Гагарина поделилась свежим видеороликом, запечатлев свой эффектный прыжок в бассейн. Стоит отметить, что певица взволновала поклонников, которые посчитали, что такой детский «лягушатник» был явно маловат для Гагариной. При этом нашлись и те, кто восхитился грацией и природной статностью поп-дивы. Полина похвасталась упругими мышцами и стройным подтянутым телом без изъяна. Как ни старались фанаты, но разглядеть целлюлит или растяжки у бывшей возлюбленной Дмитрия Исхакова она так и не смогли.