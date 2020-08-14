«Лицом в воду!»: Гагарина в мокром бикини запечатлела свой прыжок в бассейн

Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова продемонстрировала сногсшибательную фигуру на отдыхе в Бодруме. Вместе с трехлетней дочкой Мией наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале наслаждается долгожданным отпуском в Турции. Как только между странами наладилось авиасообщение, наши артисты тут же приобрели себе горячие путевки. Одной из первых на турецком пляже отметилась 49-летняя Лера Кудрявцева в компании маленькой Маши. До этого ведущая программы «Секрет на миллион» успела побывать в Адлере.
На личной страничке в Instagram Полина Гагарина поделилась свежим видеороликом, запечатлев свой эффектный прыжок в бассейн. Стоит отметить, что певица взволновала поклонников, которые посчитали, что такой детский «лягушатник» был явно маловат для Гагариной. При этом нашлись и те, кто восхитился грацией и природной статностью поп-дивы. Полина похвасталась упругими мышцами и стройным подтянутым телом без изъяна. Как ни старались фанаты, но разглядеть целлюлит или растяжки у бывшей возлюбленной Дмитрия Исхакова она так и не смогли.
«О, как занырнула-то!! Словно русалочка», «Лицом в воду! Что за «лягушатник» вместо моря?!», «С какого дубля сняли?!», «Ах, какое упругое тело!!», «Шикарные ножки! Полина, вы лучшая», «Подбородок не прижали к груди», «Можно мастер-класс по прыжкам в воду?!», «Полина, вы прекрасная, обаятельная, красивая девушка и улыбка у вас волшебная», «Круто! Я мечтаю научиться так прыгать», «А почему вам в море не плавается?!», «Мелковато как-то для вас! Тут деткам и то глубине не хватит», — отметила поклонники певицы.