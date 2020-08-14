«Поцелуй от султана Сулеймана»: Бергюзар Корель предстала в объятиях Халита Эргенча

Актеры вместе уже одиннадцать лет. И за эти годы их союз стал только крепче.

37-летняя Бергюзар Корель познакомилась с будущим мужем на съемочной площадке сериала «1001 ночь». Им достались главные роли. Изображая на съемочной площадке влюбленную пары, они и не заметили, как стали ближе друг к другу. Репортеры настаивали на том, что ради избранницы 50-летней Халит Эргенч расторгнул свой брак. Получив развод, он сделал предложение руки и сердца Бергюзар, а она ответила согласием. В феврале 2010 года у пары родился первенец — сын Али. В марте актриса подарила мужу еще одного наследника — маленького Хана. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруги вместе одиннадцать лет. И за эти годы их союз стал только крепче.

В изданиях светской хроники муссировали слухи о том, что Корель ревновала Халита к Мерьем Узерли (Хюррем султан). Ей было тяжело смотреть на то, как ее муж изображал страсть к эффектной турецкой актрисе. В СМИ писали, что Бергюзар вздохнула с облегчением, когда Узерли покинула проект, а ее место заняла 54-летняя Вахиде Гердюм.

На личной страничке в Instagram возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась свежими кадрами с Эргенчем, на которых она позировала в объятиях мужа, а Халит нежно целовал ее в щеку, демонстрируя чувства на камеру.