Мокрая и счастливая: 49-летняя Лера Кудрявцева в бикини с завязками засветила роскошную грудь

Лера Кудрявцева в 2018 году стала мамой во второй раз. Девушка не скрывала, что рожать в уже зрелом возрасте ей было страшно. Однако она мечтала подарить ребенка своему мужу Игорю Макарову. Телеведущая родила дочку Марию, которая теперь является главной отрадой для девушки. Она быстро вернулась в форму, а спустя год избавилась от грудных имплантов. Кудрявцева заверила, что теперь любит себя и такой, без большой груди.

После карантина Лера побывала в отпуске. Она успела отдохнуть в Адлере не только с дочкой, но и сыном Жаном от первого брака. Но две недели отдыха показались телеведущей слишком короткими. Завершив дела на работе в августе, она снова улетела из Москвы. На этот раз блондинка отдыхает в Турции. Кудрявцева днем плескается с наследницей в бассейне, а вечером наслаждается хорошей погодой на пляже.

Обычно Лера редко публикует фото в купальнике. Однако сначала она показала, как купается с дочкой, а потом поделилась видео, на котором запечатлела себя в откровенном бикини с завязками. Телеведущая решила опробовать новый фильтр для сторис Тины Канделаки. При этом девушка сверкнула роскошной грудью и подтянутой фигурой. Поклонники восхитились красотой 49-летней звезды.

Напомним, что Кудрявцева проводит время в Турции, где также сейчас отдыхает Полина Гагарина, Светлана Лобода и многие другие звезды.