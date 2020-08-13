При знакомстве с девушкой Стас Пьеха советует сразу смотреть на ее мать

Стасу Пьехе исполнилось 40 лет. С юбилеем артиста поздравили коллеги по цеху, среди которых был композитор Виктор Дробыш, Валерия и Иосиф Пригожин и многие другие. В такой важный день певец рассказал некоторые интересные факты о себе и о том, как выбирать девушку.

Как сообщает Peopletalk, Пьеха считает, что самое главное в девушке — это ее родители. Причем речь идет не о благосостоянии. Здесь важно знать, какие отношения были или есть между ними. Певец уверен, что если имели место разрушительные отношения, то это рано или поздно скажется и на женщине, причем проявится в нездоровой форме. А с такой он жить не сможет. Также Стас посоветовал в первую очередь посмотреть на мать девушки, чтобы сразу все стало понятно.

Также Пьеха назвал самый малоизвестный факт о себе. Он практически не ест руками. Даже для пряников когда-то использовал столовые приборы.