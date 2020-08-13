«Здесь живописно»: Сергей Жуков с семьей путешествует по Карелии

Сергей Жуков с семьей отдыхает в Карелии. Но в это время не забывает и о своих фанатах. Подписчикам в «Инстаграме» он рассказывает про удивительно красивый край, сопровождая каждую публикацию множеством фото и видео. Так, в местечке Ламберг Жуковы поселились в небольшом домике на берегу Ладожского озера и на катере отправились смотреть главные достопримечательности — шхеры — скопление небольших скалистых островков.

«Территория, которая когда-то принадлежала Финляндии и перешла нам. Уверен, и сейчас финны были бы счастливы владеть этими красотами. Богатая природа, озера, 53 вида рыб… И вы только посмотрите, как здесь живописно!» — написал Жуков.

В планах у Жукова и его семьи — посещение парка «Рускеала», который называют жемчужиной Карелии.

Недавно солист группы «Руки вверх!» рассказал о своей деятельности. Выяснилось, что он владеет несколькими барами, рестораном и кондитерской. Также он руководит компанией по разработке компьютерных игр, сайтом для скачивания музыки и студией звукозаписи.