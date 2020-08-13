«Ощущаю себя львом»: сын Сафронова рассказал, смог ли поправиться до 250 килограммов

Сын Никаса Сафронова рассказал, смог ли он достичь цели и увеличить свой вес, как планировал весной. Тогда пианист удивил всех признанием, что хочет поправиться с 224 до 250 килограммов, чтобы достичь массы половозрелого льва.

Лука Затравкин признался, что его заявление было шуткой. У него слишком часто спрашивают про вес и желание похудеть, поэтому он с удовольствием шутит над любопытствующими.

«Поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — заявил наследник художника 5-tv.ru.

Но добраться до заветной цифры на весах пока не удалось. Так что «взрослый лев» пока из пианиста не вышел, но это не повод для расстройств. Молодой человек иронизирует, что все равно сойдет за хищника, хоть и не совсем половозрелого.

«Понял, что лев из меня пока что не совсем половозрелый. Но для московского зоопарка я уже гожусь. Думаю, что львы там маленькие», — сказал пианист.

Ранее Лука Затравкин высмеял музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева, который сбросил 100 килограммов, сообщает телеканал «360».