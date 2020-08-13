Живое общение: Ирина Слуцкая попросила рекомендаций у молодых мам

В декабре прошлого года Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз. Сейчас она активно делится в своем инстаграме фото уже подросшей Киры. По словам фигуристки, у девочки сейчас такой возраст, когда нужно активно развивать мелкую моторику, а для этого идет в ход буквально все — от фасоли до каши. У подписчиков она спросила, какие развивающие игры они могут порекомендовать для детей 9–10 месяцев.

«Бусы блестящие, бусы бархатные, бусы с многогранными шариками. В 10 месяцев купила своей восковые мелки, черкали в альбоме вместе», — написали пользователи Сети.

Также они отметили, что дочь — просто копия Ирины.

Недавно Ирина Слуцкая вспомнила, сколько стоила подготовка ее олимпийской программы 2004 года. Выяснилось, что за ее постановку ей пришлось отдать почти 10 тысяч долларов. Tosca ставили за океаном, где в первые недели Слуцкой приходилось очень несладко. Во-первых, потому что она с трудом понимала итальянского хореографа, который говорил только на английском.