«Не говори мужчинам нет!»: книгу Юлии Михалковой отметили на премии STAR AWARDS — 2020

Помимо комедийной актрисы, призы получили и другие звезды.

Первая премия STAR AWARDS’2020 состоялась 12 августа. Ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев. На церемонии наградили музыкантов, актеров, спортсменов и деятелей моды за их достижения в прошлом году.

Актрису и телеведущую Юлию Михалкову объявили «Покорительницей сердец». Красавицу наградили за ее книгу «Не говори мужчинам нет!». В ней звезда честно и открыто рассказывает о своих и не только взаимоотношениях.

Свои награды получили и другие звезды. Например, певица Анастасия Стоцкая стала лауреатом премии «Бродвейская лига», а актриса Наталья Медведева получила премию «Леди Хамелеон».

Еще одну актрису, Ирину Безрукову, наградили в номинации «Так звучит любовь». Артистка активно занимается продвижением тифлокомментирования на спектаклях. Именно она является инициатором проекта в Московском губернском театре.

Лауреатом премии в номинации «Магия голоса» стала Эвелина Бледанс.

Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие посетило множество звезд. Музыкальный дуэт RASA, которые победили в номинации Life Style Music, исполнили свой хит «Пчеловод». Церемония завершилась небольшим концертом от Сосо и Левана Павлиашвили.