«Ну хороша»: Виктория Лопырева в черном купальнике сверкнула изящными бедрами в бассейне

Виктория Лопырева долгое время была завидной невестой. Однако в 2019 году она родила своего первенца. Теперь девушка воспитывает сына Марко Лео. Она скрывала не только беременность, но и отца ребенка, пока пару не подловили папарацци в Майами. Как оказалось, у победительницы конкурсов красоты был роман с Игорем Булатовым, бывшем мужем ее подруги Таты Карапетян. Позже они расписались в ЗАГСе, а вот от пышной свадьбы отказались.

Лопырева быстро вернулась в форму после родов. Более того, она продолжает активно путешествовать. Весь карантин девушка провела в Дубае, а потом отметила день рождения в Турции. Теперь вместе с возлюбленным модель изучает Камчатку. Очередной вечер на российских просторах у нее закончился купанием, но не в источниках, а в бассейне с термальной водой. Булатов заснял, как его жена в черном купальнике заходит в воду, плавает и демонстрирует соблазнительные изгибы фигуры.

37-летняя Виктория показала не только длинные и стройные ноги, но и красивые бедра. В последнее время девушка много занималась спортом, чтобы быть в форме. Поклонники одарили комплиментами молодую маму. «Ну хороша», «Ну почему так красиво! Я не могу глаз свести с твоей сногсшибательной фигуры», «Вы невероятно красивая», «Прелести одни», «Онеметь можно от такой красоты», «Ноги бомбические», — прокомментировали кадры пользователи Сети.