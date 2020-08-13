Любовь за деньги: как Евгений Фридлянд расстался с группой «Ассорти»

До образования дуэта #2Маши Мария Зайцева пробовала пройти кастинг в группу «Стрелки», пробилась в «Народный артист», где получала по 150 долларов за концерт, выступала в составе «Ассорти», пела в команде «Наоми» и со второй попытки попала в шоу «Голос». А еще пекла капкейки и даже открыла собственную кондитерскую. Но самый продолжительный период ее жизни был посвящен «Ассорти». Целых восемь лет. Ведущей программы «Алена, блин» Маша рассказала, почему девичий коллектив перестал существовать.

«Нами не очень активно занимались. У нас был большой хит «Красивая любовь», который я до сих пор слышу на некоторых радиостанциях, и он нас кормил на протяжении всего нашего нахождения в группе. Этим нужно гореть, вкладывать ресурсы. И я сейчас не про материальные ресурсы. Нужно вкладывать душу», — рассказала Зайцева.

Продюсером «Ассорти» был Евгений Фридлянд. К нему девушки и обратились примерно за полгода до окончания 8-летнего контракта. Они выставили свои условия для его дальнейшего сотрудничества. Одно из них касалось финансовой стороны. Причем, Фридлянд считал зачинщицей всего этого восстания именно Марию.

«Мы хотели, чтобы приподняли процентную ставку и убрали пункт о беременности, обозначили, что хотим планировать детей. Нам сказали: окей, а потом через юриста передали контракт, в котором нас совершенно не услышали. Последующие шесть месяцев мы просто бодались на мостике. Ну и все», — сказала Зайцева.

По ее словам, ситуация была тяжелая и обидная. Как выяснилось, после закрытия группы «Ассорти», Фридлянд забрал у исполнительниц даже сценические костюмы, которые шили на каждую индивидуально.

Дуэт #2Маши работает без продюсера. Этому Мария Зайцева несказанно рада.