«На релаксе»: Шубская показала танцы годовалого сына Овечкина с внучкой Веры Глаголевой

Семья хоккеиста недавно вернулась в Москву и увиделась с родными.

Александр Овечкин счастлив в браке с дочкой Веры Глаголевой — Анастасией Шубской. У пары уже подрастают дети: сын Сергей, которому скоро исполнится два года, и Илья, родившийся два месяца назад. Влюбленные живут в США, где тренируется знаменитый хоккеист, но часто приезжают на родину. В начале августа на частном самолете жена спортсмена с детьми прилетела в Москву впервые после родов.

Родные с радостью увиделись с Шубской. Она встретилась со своими сестрами Анной и Марией, племянниками, а также отцом Кириллом Юрьевичем. Теперь старшему сыну Овечкина не скучно, так как с ним постоянно кто-то играет из родственников. Успела подружиться с мальчиком его двоюродная сестра Полина, старшая внучка Глаголевой. Накануне 13-летняя девочка решила приобщить кузена к «ТикТоку». Она сняла видео, как мальчик зажигательно танцует с ней под музыку.

«Сергей Александрович, на релаксе, врывается в „ТикТок“», — написала в соцсети Шубская, опубликовав видео.

Мама Полины первая отреагировала на пост. «Я забираю его в танцы! Решено!!!» — заявила Анна Нахапетова. Поклонники тоже одарили юных танцоров комплиментами. «Крутой парнишка», «Клевый парень растет», «Какой малыш чудесный», «Мелкий, зачетно танцует», «Красавчик растет, весь в папу и маму», «Серега — молодец», «Это очень мило», «Танцор диско», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что лицо младшего сына пара пока не показывает.