«Самые длинные ноги в мире»: Ксения Бородина в «золотых» шлепках Chanel предстала в Ялте

Ведущая шоу «Дом-2» устроила себе третий отпуск после карантина и снова на отечественном курорте.

Ксения Бородина во время карантина переживала, что ее запланированный отпуск пришлось отменить. Девушка не скрывает, что любит путешествовать. Однако при первой возможности она с семьей уехала в Сочи. Именно там телеведущая отдохнула после самоизоляции. Если раньше отечественные курорты не внушали ей доверила, то на этот раз ей так понравилось отдыхать в Краснодарском крае, что она вернулась туда спустя неделю уже без детей.

Не успела Бородина поработать и месяц, как снова покинула Москву. На этот раз она с мужем Курбаном Омаровым и дочками оказалась в Ялте. Девушка выбрала виллу с красивым видом на побережье. Первым делом телеведущая отправилась на прогулку и сделала фото со своей подругой. Ксения позировала в зеленой рубашке и ярких джинсовых шортах, которые позволили ей показать загорелые ноги. «Золотые» шлепки Chanel дополнили лук звезды.

Как известно, Бородина любит шопится. В ее коллекции недавно также оказались самые трендовые босоножки этого лета с квадратным мысом.

«Когда у твоей подруги самые длинные ноги в мире, совсем не хочется с ней делать совместные фото», — написала телеведущая с иронией.

Поклонники оценили не только ее летний образ, но и одарили комплиментами. «И у тебя, Ксюша, очень красивые ножки», «Очень красивые у вас фигуры», «Подруга скромненько их спрятала», «По-моему, у вас обеих классные ножки», «Какие шлепки крутые», «У Бородиной отличные ноги», «Какие ножки», — прокомментировали пост подписчики.