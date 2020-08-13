Дружные ребята: Сергей Лазарев запечатлел купающихся в бассейне сына и дочку

Сергей Лазарев долгое время встречался с Лерой Кудрявцевой, но их роман завершился расставанием. так вышло, что телеведущая сыграла свадьбу с хоккеистом Игорем Макаровым и родила ему дочку Марию. Лазарев тоже решил стать отцом, но так как он не любит говорить о личной жизни, о его сыне Никите стало известно, когда мальчику было уже три года. А осенью 2019 года певец объявил, что у него также подрастает годовалая дочка Анна.

Теперь Лазарев уже не прячет старшего наследника, которому в этом году стукнет шесть лет. Мальчик постоянно сопровождает отца на гастролях, а также путешествует вместе с ним, а вот маленькую дочку артист пока оберегает от лишнего внимания. Лишь на днях он впервые вывел в свет обоих своих наследников. Он познакомил их с дочкой Кудрявцевой. Малыши сразу подружились. А накануне Сергей отправился в отпуск со своей подругой. Они проводят время на вилле вдалеке от городской суеты.

Певец порадовал поклонников летними кадрами. Он запечатлел, как дети плескаются в бассейне. Никита плавал с надувным кругом, а его сестренка с нарукавниками. Мальчик заботливо приглядывал за малышкой и помогал ей учиться плавать. Рядом нырял сын подруги Лазарева. Артист с улыбкой наблюдал за тем, как веселятся дети. Потом он сделала селфи со своим сыном. Никита, по мнению поклонников, растет копией папы.

Напомним, что ранее Сергей признался, что детей ему выносила суррогатная мать. Отметим, что многие звезды прибегают к услуге суррогатного материнства в последние годы от Аллы Пугачевой до Дмитрия Маликова.