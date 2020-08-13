«Загляденье»: 49-летняя Лера Кудрявцева в небесном купальнике искупалась с дочкой в бассейне

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала 49-летие. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит телеведущая. К слову, два года назад она снова стала мамой. Девушка подарила своему мужу Игорю Макарову дочку Марию. Свою беременность она скрывала, так как боялась рожать в зрелом возрасте. Однако теперь блондинка наслаждается материнством. Она не скрывает, что души не чает в девочке.

После карантина Лера Успела отдохнуть в Адлере. Она побывала там впервые за долгое время и восхитились тем, как преобразился курорт. Но двухнедельного отдыха ей показалось мало, поэтому на днях телеведущая прилетела в Турцию. На этот раз она вновь проводит отпуск без мужа, но зато все время следит за подрастающей наследницей. Мария в первые дни отдыха уже успела продемонстрировать зажигательные танцы сотрудникам отеля.

Теперь Кудрявцева проводит дни то у бассейна, то на пляже. Накануне она показала, как ее наследница в стильном полосатом купальнике играет с песком, а также сама надевает воздушный круг. С каждым разом девочка становится все самостоятельнее и уже разговаривает с мамой.

Также Лера поделилась фото, на котором предстала в купальнике. Она резвилась с дочкой в бассейне. В кадре девушка позирует в голубом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру и позволил блеснуть изящными ногами. Ее наследница предстала в розовом купальнике. Девочка улыбалась, довольная игрой в бассейне. Телеведущая постепенно учит малышку плавать. Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Как известно, в начале года она избавилась от грудных иплантов. «Загляденье», «Какие красотки», «Лера такая красавица», «Стройняшка», «Красавица мама», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.