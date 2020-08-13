«Было очень душевно»: Юлия Проскурякова повеселилась на празднике с Владимиром Познером

Жена народного артиста Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — настоящая счастливица. У нее есть любимый муж, красавица-дочка Вероника, она занимается творчеством, записывая музыкальные треки и снимаясь в кино.

Накануне в ее копилке радостей добавилось еще одно событие: девушка вместе с близкими улетела частным самолетом в Юрмалу, где отпраздновала свое 38-летие. Торжество было кулуарным и спокойным, однако певица осталась в восторге от него!

Не удивительно, ведь даже в Прибалтике ей удалось собрать возле себя приятный круг приятелей и друзей, в числе которых оказался Владимир Познер. Кадром прошедшего торжества жена Николаева поделилась в личном блоге.

«Прекрасный день и прекрасные эмоции. Спасибо! Ценю и люблю. Обнимаю всех и благодарю. А это наша небольшая и замечательная компания, было очень душевно», — подписала Юлия фото.