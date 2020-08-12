«Какая кроха в панаме»: Кудрявцева подловила дочку в полосатом купальнике на турецком пляже

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит путешествовать. К тому же девушка работает на телевидении, где нужно всегда выглядеть безупречно, а это порой отнимает много сил. 49-летняя телеведущая не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. И хоть она поправилась за время карантина, недавно блондинка все-же стала заниматься спортом. К тому же, она стала играть с мужем Игорем Макаровы в игры на желания и порой ей приходилось бегать вокруг дома, что тоже помогло ей вернуться в форму.

Этим летом Лера успела отдохнуть в Адлере, но две недели отпуска пролетели так быстро, что вскоре она снова стала тосковать по морю. На днях ведущая шоу «Секрет на миллион» отпраздновала двухлетие дочки Марии. На следующий день после праздника она уехала вместе с крохой. На этот раз телеведущая добралась до Турции, которая открыла свои границы для русских туристов. К слову, отдыхает в Аланье и Светлана Лобода.

В первый же день дочка Кудрявцевой устроила танцы в отеле. Кроха не перестает удивлять свою маму. Девочка растет модницей, поэтому едва не прикарманила в магазине сразу четыре шляпы, но телеведущей пришлось ее остановить. Очередной день они провели на пляже. Сначала Лера запечатлела наследницу в полосатом купальнике с алыми бантами и панамке в тон. Кроха собирала в стакан песок.

«Ты кашу сварила? А кому? Ляле? Кашу ляле сварила», — спросила она дочку. «Басюю», — ответила ей малышка. «Большую кашу сварила ляле. Молодец!» — похвалила Лера.

А позже она переодела ребенка и накормила бананом. Мария сидела на диванчике под шатром. Рядом был накрыт стол, где было много фруктов. Телеведущая готовилась поужинать на побережье с друзьями. «Какая кроха в панаме», «Чудо ребенок», Голубоглазая кокетка«, «Ну кулинар», «Красотка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.