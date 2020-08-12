«Просто ангел»: поклонники оценили младшего сына Мясникова из «Уральских пельменей» в пене

Юморист поделился в соцсетях редким кадром с Никитой, которому совсем скоро исполнится три годика.

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram поделился редким снимком своего младшего сына Никиты. Ребенок, которому совсем скоро исполнится три годика, запечатлен у дома звезды на полянке. При этом малыш весь в пене, так что с трудом можно разглядеть его лицо.

«Пенный гном», — кратко подписал снимок шоумен и юморист.

«Просто ангел ваш Никитушка», «Теперь понятно, какая мода в 2020 году. Никита в тренде сезона», «Вячеслав, ваш Никита – замечательный малыш. Совсем скоро ему уже три года исполнится», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Вячеслава Мясникова есть еще двое старших сыновей. Это близнецы Костя и Максим. В этом году ребятам исполнилось по десять лет. Они ходят в одну из школ в Екатеринбурге. Что касается Никиты, то он посещает детский сад. Мясников отмечал, что ему часто поступают предложения отвезти семью на постоянное место жительство в Москву, но ему пока комфортно в уральской столице.