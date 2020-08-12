Анна Заворотнюк в гидрокостюме для занятий серфингом озвучила свою давнюю мечту

Как отметила дочь актрисы, ее завораживают люди, которые с легкостью скользят по волнам.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала о своей давней мечте. На фотографиях, которые она выложила в Сеть, девушка запечатлена в симпатичном гидрокостюме для занятий серфингом.

«Моя давняя мечта научиться серфить. Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам. Надеюсь когда-нибудь и я научусь, а вы умеете?» Анна Заворотнюк

«Вот эта фигурка. Просто отпад», «Вы здесь на фотографии похожи на супергероиню в костюме», «Анечка, вы просто очень красивая. Здоровья вам и вашей прекрасной маме», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что мать Анны уже более года борется с тяжелым заболеванием. Родные огородили ее от внимания назойливых журналистов. Родные в последние месяцы перестали делиться новостями о самочувствии актрисы. При этом ранее отмечалось, что у нее стойкая ремиссия. Звезда находится в своем доме в поселке Крекшино.