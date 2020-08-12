«Гораздо лучше узнала своих детей»: Хмельницкая уверена, что изоляция с семьей ей не повредила 

Больше всех рада тому, что мама провела дома несколько месяцев была 10-летняя Ксения.

Эти карантинные каникулы 49-летняя Алена Хмельницкая провела вместе с семьей. Этому обстоятельству больше всех радовалась младшая наследница артистки. В свои десять лет Ксения растет очень самостоятельной и вдумчивой девочкой. А 25-летняя Александра (старшая дочь актрисы, — Прим. ред.) и вовсе жила в Великобритании. Благодаря чему довольно рано узнала, то такое ответственность. Между девочками значительная разница в возрасте. Младшую наследницу экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна родила, спустя шестнадцать лет после первой беременности. Стоит отметить, что Саша неплохо поладила с нынешней избранницей отца. Девушка подружилась со своей мачехой, но при этом осталась также близка и с родной мамой.

По словам Алены, для нее семья это в первую очередь тыл, опора и поддержка. За время самоизоляции актриса в очередной раз убедилась в том, что раньше она слишком мало времени уделяла близким. Постоянные съемки, гастроли и участие в новых проектах требовали от нее максимум внимания и сил.

«Сейчас я гораздо лучше узнала своих детей, и старшую и младшую дочь», — приводит 7days.ru слова Алены Хмельницкой.

Экс-супруга Тиграна Кеосаяна подметила, что таких долгих разговоров по душам она не вела с Сашей с ее подросткового возраста. Ей было приятно узнать, чем живут ее девочки, какие секреты хранят и о чем мечтают.