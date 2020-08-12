Фотограф Пугачевой поделился кадром Ротару с покойным Айзеншписом и композитором Матецким

Роман Родин заявил, что этот снимок из девяностых годов прошлого века очень раритетный.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным снимком из девяностых годов прошлого века. На фотографии можно увидеть певицу Софию Ротару в обществе уже покойного продюсера Юрия Айзеншписа и композитора Владимира Матецкого.

«Добрый день. Исполняю обещанное! В кадре совсем раритетный снимок с продюсером Юрием Айзеншписом. Помните такого? А он ведь был не менее известным, чем стоящие рядом София Ротару и Владимир Матецкий. Это настоящая история советского и российского шоу-бизнеса». Роман Родин

«Айзеншписа помним. Он еще продюсировал Диму Билана. За снимок с Софией Ротару хочется вам сказать отдельное спасибо», «Фоточка с Ротару очень красивая получилась», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Личный фотограф Пугачевой поделился архивным снимком молодой Ротару под ручку с Леонтьевым Роман Родин продолжил публиковать в соцсетях раритетные снимки из девяностых годов.

Отметим, что Юрий Айзеншпис скончался в возрасте шестидесяти лет в 2005 году от инфаркта. Он похоронен под Москвой на Домодедовском кладбище. Композитор Владимир Матецкий недавно перенес экстренную операцию. Сейчас ему 68 лет. Кстати, именно он написал для Ротару такие хиты, как «Хуторянка» и «Лаванда».