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«Мия такая большая! А вы до сих пор ее прячете»: Гагарина с дочкой поплавали в море на надувном фламинго

Выпускница музыкального проекта «Фабрика звезд» старательно прикрывала личико малышки, позируя с ней на совместных пляжных фото.

«Мия такая большая! А вы до сих пор ее прячете»: Гагарина с дочкой поплавали в море на надувном фламинго
Полина Гагарина (Фото: Instagram.cpm/gagara1987)

33-летняя Полина Гагарина вместе с дочкой от модного фотографа Дмитрия Исхакова проводит августовские каникулы в Турции. На пляже в Бодруме наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале позировала с трехлетней Мией. При этом звездная мамочка старательно прикрывала личико малышке, делая все для того, чтобы ее поклонники не смогли рассмотреть на кого же похожа их с мужем наследница. По словам певицы, пусть Мия еще мала, но она держит в крошечном кулачке всю их семью. Дочка поп-дивы растет очень самостоятельным и вдумчивым ребенком. А вот 12-летний сын певицы — Андрей — в таком же возрасте полностью находился под опекой мамы и бабушки, которые едва ли не кормили его с ложки до пятого класса.

Певица Полина Гагарина с дочкой Мией
Полина Гагарина вместе с дочкой Мией отдыхает в Бодруме (Фото: Instagram.cpm/gagara1987)

Вместе с дочкой Полина поплавала в море на надувном фламинго. Фанаты артистки подметили, что наследница поп-дивы заметно подросла. Многие недоумевают, почему Гагарина до сих прячет от подписчиков малышку.

«А зачем прятать лицо?!», «Полина, какие вы хорошенькие!!», «Вообще глупость какая-то!! Ребенка показала, а личико нет!! И в чем смысл-то?!», «Маленький красивый пирожок, просто куколка», «Непонятно, зачем скрывать дочку?! Что мы детей не видели?! Все уже фоткают, даже вон Лазарев своих в свет вывел», «Мия такая большая!! А вы до сих пор ее прячете», «Экая право скрытность», «Лучше бы тогда вообще не показывали», «Везет вам!! Отдыхаете на морях!! Как вам в Турции?!», «Покажите нам Мию», — такие комментарии появились под снимком певицы.

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