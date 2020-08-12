«Мия такая большая! А вы до сих пор ее прячете»: Гагарина с дочкой поплавали в море на надувном фламинго

33-летняя Полина Гагарина вместе с дочкой от модного фотографа Дмитрия Исхакова проводит августовские каникулы в Турции. На пляже в Бодруме наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале позировала с трехлетней Мией. При этом звездная мамочка старательно прикрывала личико малышке, делая все для того, чтобы ее поклонники не смогли рассмотреть на кого же похожа их с мужем наследница. По словам певицы, пусть Мия еще мала, но она держит в крошечном кулачке всю их семью. Дочка поп-дивы растет очень самостоятельным и вдумчивым ребенком. А вот 12-летний сын певицы — Андрей — в таком же возрасте полностью находился под опекой мамы и бабушки, которые едва ли не кормили его с ложки до пятого класса.

Вместе с дочкой Полина поплавала в море на надувном фламинго. Фанаты артистки подметили, что наследница поп-дивы заметно подросла. Многие недоумевают, почему Гагарина до сих прячет от подписчиков малышку.