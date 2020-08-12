«Рождаются же люди со счастливым метаболизмом»: мать Тимати назвала Шишкову «вечно голодной»

Как отметила Симона Юнусова, это все сплетни, что модель ничего не ест.

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, в Instagram поделилась забавным роликом с моделью Аленой Шишковой и своей внучкой Алисой. Вместе они сходили в один из ресторанов.

На кадрах можно увидеть, как Шишкова ест вредную пищу — мороженое. «Очень вкусно. А что это такое? Это пряник, да. Нет, правда, очень вкусно», — говорит на записи модель. «А теперь, Алиса, иди кушай сама. В перчатках кушай», — отмечает Симона Юнусова. Правда, девочка ее не послушалась и перчатки не сняла.

«Наконец нам удалось накормить вечно голодную маму! Алиса сама готовила для нее мороженое. Кто там говорил, что Алена ничего не ест?! Скажу вам честно: я бы не осилила и половины! Рождаются же люди с таким счастливым метаболизмом!»

Симона Юнусова

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Напомним, что рэпер Тимати уже давно расстался с Аленой Шишковой, которая подарила ему дочь Алису. При этом у Симоны Юнусовой прекрасные отношения с бывшей возлюбленной своего сына. Алиса, как известно, часто гостит у бабушки.