«Просто копия!»: дочь Банщиковой, сыгравшая в «Ищейке» мальчика, подросла и стала похожа на мать

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова решила этим летом не отказывать себе отдыхе. В конце июня актриса со своей трехлетней дочкой Машей отправилась в Краснодарский край к знаменитому озеру Абрау.

А позже приехала в Санкт-Петербург, разместившись в люксе пятизвездочного отеля. На сей раз к ней присоединились ее сыновья — 13-летний Миша и 11-летний Саша. Малышка, конечно же, тоже составила им компанию.

На обнародованных в Сети фото из Северной столицы малышка ппреподнесла маме завтрак, состоящий из круасанов с маслом и конфитюром. Крошка выглядела повзрослевшей и удивительно похожей на свою знаменитую мать. Этот момент заметили почитатели таланта актрисы.

«Мамина сладуська!!! Как Машуня на Вас похожа, просто копия!!! Лапочка-ангелочек!!», «Маленькая принцесса, очень похожа на маму», «Мамины кудряшки и улыбка», — отметились в Сети комментаторы.

Кстати, дочь Банщиковой — уже настоящая звездочка, она дважды появлялась в сериале «Ищейка», играя мальчика Мишу. Как объяснила Анна, такова задумка режиссера.