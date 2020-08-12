«Он сидел на заднем сиденье»: Стебунов засомневался, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

По словам актера, у его коллеги есть специальный человек, который его возит.

Актер Иван Стебунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» выразил некоторое сомнение, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова в момент ДТП находился сам актер.

«Когда я подъехал на место ДТП, то Ефремов сидел в своем автомобиле на заднем сиденье. Я подбежал к сотруднику ДТП и крикнул: «Это Ефремов попал в ДТП?» Тот утвердительно ответил. Был он за рулем или нет — пусть установит следствие».

Иван Стебунов

Как сказал Стебунов, Ефремов сразу после ДТП был в подавленном состоянии. «Я не знаю, куда он ехал. Скажу, что у него есть специальный человек, который его возит. У него за год до ДТП умерла мать. Для него это был очень близкий человек. А потом умерла Галина Волчек. Она была его второй мамой. На похоронах Волчек мы уже понимали, что с ним что-то происходит. Он сидел за кулисами в подавленном состоянии. Я присел его подержать. Он сказал: «Умерли все, кто мог делать мне замечания», — отметил Стебунов.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб человек. В данный момент идет судебный процесс над звездой. Сейчас актер находится в реанимации с подозрением на инсульт.