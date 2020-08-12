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«У меня есть Ми»: Дакота восхитилась сыном Самойловой и предложила породниться

Наследнице певицы скоро исполнится три года.

«У меня есть Ми»: Дакота восхитилась сыном Самойловой и предложила породниться
Рита Дакота. Фото Global look press

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала в личном блоге новое фото с сыном Давидом, очаровывав им своих поклонников. В кадре мальчик предстает окрепшим и повзрослевшим, а его большие глаза достойны восхищения.

«Парень растет просто с какой-то молниеносной скоростью. В пять месяцев носим одежду на девять. Сидим, пытаемся болтать, передвигаемся переворотами, куда хотим, и бесконечно улыбаемся», — похвасталась успехами отпрыска модель.

Публикация вызвала шквал восторженных комментариев со стороны подписчиков Оксаны. В их числе оказалась и Рита Дакота. Звезда не постеснялась предложить брюнетке породниться в будущем.

«Красивый!!! Если он вырастет и предпочтет девочек постарше — у меня есть Ми», — написала она потенциальной сватье.

Напомним, дочери Риты, Мие, в октябре исполнится три года. Девочка родилась от музыканта Влада Соколовского, с которым певица разошлась в сентябре 2018 года.

«Красивый пипец!»: Дакота не смогла сдержать эмоций, увидев сына Самойловой. Фото
«Красивый, пипец!»: Дакота не смогла сдержать эмоций, увидев сына Самойловой. Фото https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

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