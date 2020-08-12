«Кто получает удовольствие, унижая и оскорбляя»: Алсу дала отпор хейтерам

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова дала отпор хейтерам. 37-летняя певица выступила с критикой в адрес тех, кто позволяет себе негативно отзываться о других людях, проявляя при этом агрессию, озлобленность, обнажая свою зависть и весь тот негатив, который они успели накопить за свою жизнь. Алсу подметила, что зачастую, под прицелом всех этих историй оказываются абсолютно неповинные люди, и возможно даже незнакомцы. Ведь для хейтеров в большинстве случаев нет никакой разницы, что они знают о том человеке, который стал жертвой их нападок. Певица призналась, что даже не может представить, какого это получать удовольствие, унижая или оскорбляя другого.

Поп-дива обратилась к своим верным почитателям, призвав их вспомнить о чести, быть совестливы, совершать добрые поступки, не прося ничего в замен. Алсу подметила, что жизнь слишком коротка. А весь тот негатив, который люди срывают на других, в конечном итоге вернется к ним обратно.

«Как правило, не зная ни человека, ни истинной ситуации, тем, кто получает удовольствие, унижая и оскорбляя абсолютно незнакомого им человека… Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную», — добавила певица.

С мнением Алсу согласна и украинская исполнительница Вера Брежнева. Так, экс-солистка группы «ВИА Гра» заверила, что вступает в диалог с хейтерами, пытаясь им объяснить, что они неправы. Иногда, как говорит певица, такой метод срабатывает. По словам поп-дивы, этих людей нужно просто пожалеть. Им скорее всего не хватает внимания, отсюда и их необоснованная агрессия.