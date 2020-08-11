Катя Иванчикова из IOWA, которая не может забеременеть 10 лет, хочет взять ребенка из детдома

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что хочет взять с мужем, гитаристом этого же коллектива Леонидом Терещенко, ребенка из детдома.

«Жизнь — многогранная и интересная штука, а дети вдохновляют на многие вещи. Мы вполне могли бы взять ребенка из детдома. Если у нас такая судьба, то мы так и сделаем. Важно почувствовать, когда произойдет этот момент. Просто есть люди, у которых восемь детей из детского дома. Они открытые и молодые. Путешествуют и счастливы». Катя Иванчикова

Как добавил муж исполнительницы, который также был в студии, дети — это счастье. «Важно, какие правила ты установишь, какой импульс дашь. Если ты сам себе интересен, то можешь заразить интересом и своих детей», — сказал он.

Ранее Катя Иванчикова отмечала в одном из интервью, что не может забеременеть уже десять лет. Замуж за Терещенко она вышла в 2016 году, а вместе они уже 12 лет.