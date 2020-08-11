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Катя Иванчикова из IOWA, которая не может забеременеть 10 лет, хочет взять ребенка из детдома

По словам исполнительницы, дети способны вдохновить человека на многие вещи.

Катя Иванчикова из IOWA, которая не может забеременеть 10 лет, хочет взять ребенка из детдома
Иванчикова хочет взять ребенка из детдома/https://www.instagram.com/katya_iowa/

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что хочет взять с мужем, гитаристом этого же коллектива Леонидом Терещенко, ребенка из детдома.

«Жизнь — многогранная и интересная штука, а дети вдохновляют на многие вещи. Мы вполне могли бы взять ребенка из детдома. Если у нас такая судьба, то мы так и сделаем. Важно почувствовать, когда произойдет этот момент. Просто есть люди, у которых восемь детей из детского дома. Они открытые и молодые. Путешествуют и счастливы».

Катя Иванчикова

Как добавил муж исполнительницы, который также был в студии, дети — это счастье. «Важно, какие правила ты установишь, какой импульс дашь. Если ты сам себе интересен, то можешь заразить интересом и своих детей», — сказал он.

Ранее Катя Иванчикова отмечала в одном из интервью, что не может забеременеть уже десять лет. Замуж за Терещенко она вышла в 2016 году, а вместе они уже 12 лет.

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