«Какой крохотный лиф»: Ольга Бузова в нюдовом бикини обнажила «ложбинку греха» на фоне гор

Ольга Бузова ранее признавалась, что после развода с Дмитрием Тарасовым едва не решилась сделать пластику, но передумала. У телеведущей есть комплексы по поводу маленькой груди. Однако когда она стала встречаться с Давидом Манукяном, то и фигура девушки преобразились. Бюст знаменитости стал больше на два размера, считают поклонники. Сначала ее подозревали в беременности, но артистка заверила, что просто поправилась.

Недавно Ольга уехала в небольшой отпуск. Она отпраздновала годовщину отношений с Давой в Сочи. Влюбленные сходились в ресторан. Потом они устраивали себе романтический отдых, то катаясь на лошадях, то катаясь на яхте. А после посещения казино в последний день отпуска телеведущая решила еще немного понежиться на солнце. Она опубликовала фото, на котором позирует на фоне гор. Девушка предстала в провокационном нюдовом бикини.

Наряд позволил Ольге обнажить не только стройные ноги и плоский живот, а также блеснуть красивой грудью. Артистка подразнила фанатов так называемой ложбинкой греха.

«Почему все самое прекрасное время так быстро заканчивается. Наша поездка пролетела как один миг, на одном дыхании. Очень грустно, не хочу уезжать», — написала она.

Поклонники восхитились безупречной фигурой звезды. Многие, правда, посчитали ее купальник сильно вызывающим. «Фигура — отпад», «Оль, какие изгибы! Прелесть», «Какой крохотный лиф, зато без пуш-апа», «Фигура — огонь», «Ноги длиннющие», «Статуэтка», «Оля, как ты похудела… твоя талия прям безумно нравится», — прокомментировали пост подписчики.