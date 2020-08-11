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«Какой крохотный лиф»: Ольга Бузова в нюдовом бикини обнажила «ложбинку греха» на фоне гор

Телеведущая в последний день свела с ума поклонников провокационными кадрами.

«Какой крохотный лиф»: Ольга Бузова в нюдовом бикини обнажила «ложбинку греха» на фоне гор
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова ранее признавалась, что после развода с Дмитрием Тарасовым едва не решилась сделать пластику, но передумала. У телеведущей есть комплексы по поводу маленькой груди. Однако когда она стала встречаться с Давидом Манукяном, то и фигура девушки преобразились. Бюст знаменитости стал больше на два размера, считают поклонники. Сначала ее подозревали в беременности, но артистка заверила, что просто поправилась.

Недавно Ольга уехала в небольшой отпуск. Она отпраздновала годовщину отношений с Давой в Сочи. Влюбленные сходились в ресторан. Потом они устраивали себе романтический отдых, то катаясь на лошадях, то катаясь на яхте. А после посещения казино в последний день отпуска телеведущая решила еще немного понежиться на солнце. Она опубликовала фото, на котором позирует на фоне гор. Девушка предстала в провокационном нюдовом бикини.

Наряд позволил Ольге обнажить не только стройные ноги и плоский живот, а также блеснуть красивой грудью. Артистка подразнила фанатов так называемой ложбинкой греха.

Фото: instagram.com/buzova86/

«Почему все самое прекрасное время так быстро заканчивается. Наша поездка пролетела как один миг, на одном дыхании. Очень грустно, не хочу уезжать», — написала она.

Поклонники восхитились безупречной фигурой звезды. Многие, правда, посчитали ее купальник сильно вызывающим. «Фигура — отпад», «Оль, какие изгибы! Прелесть», «Какой крохотный лиф, зато без пуш-апа», «Фигура — огонь», «Ноги длиннющие», «Статуэтка», «Оля, как ты похудела… твоя талия прям безумно нравится», — прокомментировали пост подписчики.

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