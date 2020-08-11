«Какие изящные бедра!»: 37-летняя Юлия Ковальчук подразнила точеными формами в бикини

Юлия Ковальчук в свои 37 лет может похвастаться стройной фигурой. Бывшая солистка группы «Блестящие» регулярно занимается спортом и йогой, чтобы поддерживать себя в форме. Когда она была беременна, то скрывала свой живот. После рождения дочки Амелии певица так быстро пришла в форму, что поразила фанатов. К слову, свою наследницу она до сих пор не показывает общественности. Вместе с мужем Алексеем Чумаковым девушка живет в загородном доме, где и проводит лето.

Ковальчук обычно уезжает в отпуск в Испанию, но на этот раз из-за пандемии коронавируса не все звезды рискуют ездить за границу. Певица воспользовалась случаем, поэтому не только отдыхает, но и работает. На днях она снялась в ролике на заправке. Артистка блистала в сверкающем платье-комбинации. Сотрудники заправки с интересом наблюдали за знаменитостью, которая элегантно заправляла машину, стоя на каблуках.

А на следующий день Юлия беззаботно проводила время во дворе дома. Перед тем, как понежиться в джакузи, певица попозировала на камеру в синем бикини на шнуровке. Певица сначала подразнила поклонников плоским животом, а потом повернулась и обнажила изящные бедра и упругие ягодицы.

Молодая мама покорила пользователей Сети. Многие одарили звезду комплиментами. «Лицом всегда лучше», «Ягодицы конечно четкие», «Вот это ягодицы», «Плоский живот — мечта», «Какие изящные бедра!», «Классная фигура», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики.