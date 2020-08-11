«Вот вам и Эйбиге хатун»: Эзги Эюбоглу в купальнике блеснула бесконечными ногами на яхте

32-летняя Эзги Эюбоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль племянницы Валиде султан — матери султана Сулеймана. По сценарию, Айбиге хатун появляется в гареме из-за того, что на ее родине велась кровопролитная борьба за власть. Девушка укрывается в стамбульском дворце от недругов ее отца, оставаясь под защитой родной тети. Далее события развиваются таким образом, что героиня Эзги влюбляется в одного из приближенного падишаха — Малкочоглу Бали-бея, его сыграл Бурак Озчивит. И тот отвечает ей взаимностью. Но их счастье рушится из-за решения Валиде султан. Она объявляет о помолвке своей племянницы со старшим внуком Мустафой.

Поклонники с упоением наблюдали за тем, как Айбиге хатун влюбляла в себя Малкочоглу. Девушка заметно отличалась от наложниц в дворце. Она была дерзкой, вела себя смело, напористо и неплохо владела саблей.

Но в жизни Эзги совершенно другая. В отличие от своей героини, она выглядит очень женственно и отдает предпочтение элегантным нарядам. На личной страничке в Instagram Эюбоглу поделилась свежим пляжным снимком. Актриса из «Великолепного века» позировала в купальнике на яхте, блеснув точеной талией и бесконечными ногами.