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«Счастье»: Игорь Крутой поздравил Леру Кудрявцеву с двухлетием дочки Маши

Ведущая программы «Секрет на миллион» устроила для маленькой именинницы детскую вечеринку в саду их загородного особняка.

«Счастье»: Игорь Крутой поздравил Леру Кудрявцеву с двухлетием дочки Маши
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

49-летняя Лера Кудрявцева продолжает принимать поздравления по случаю дня рождения дочери Маши. В честь именинницы ведущая программы «Секрет на миллион» устроила детский утренник во дворе их загородного особняка. На вечеринке был замечен и бывший возлюбленный светской львицы — Сергей Лазарев.

В гости к семье хоккеиста Игоря Макарова певец пришел не один, а со своими домашними: мамой Валентиной Викторовной, пятилетним сыном Никитой и маленькой дочкой Анечкой. По словам артиста, праздник по случаю дня рождения Маши стал отличным поводом для того, чтобы познакомить его отпрысков с наследницей Леры. Тем более, что телеведущая уже давно приглашала Лазарева с детьми к себе домой. Примечательно, что нынешний избранник Кудрявцевой не имеет ничего против того, что его жена поддерживает общение с бывшим избранником. Ведь Лера и Сергей сохранили дружеские отношения.

Маленькую именинницу с днем рождения поздравил и композитор Игоря Крутой. При этом музыкант был как никогда лаконичен в словах.

«Счастье!» — отметил продюсер, обратившись к Лере Кудрявцевой.

У самого Игоря Яковлевича большая семья: первая жена Елена подарила ему сына Николая, который и сам успел стать папой двух дочек: Кристины, ей десять лет, и Маргариты, ей четыре годика. Во втором браке музыкант обзавелся наследницей — дочерью Сашей. Также артист прекрасно ладит и с падчерицей Викторией. Она живет в Штатах и воспитывает дочку Деми-Роуз.

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дети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь МакаровКрасота вне возрастаЛера КудрявцеваНовости googleСергей Лазарев