«Ох, Поля! Ну нельзя же так»: Гагарина в мини-бикини похвасталась изящными бедрами на пляже в Бодруме

Полина Гагарина отправилась в Турцию, как только между странами наладилось авиасообщение. На этом же курорте вместе с двухлетней дочкой Машей отдыхает и Лера Кудрявцева. Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» побывала в Адлере. Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова уже поделилась с верными почитателями отчетными летними кадрами.

Так, на пляже в Бодруме поп-дива предстала в двухцветном мини-бикини. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру без изъяна, блеснув красивой линией декольте, стройными ножками и тонкой талией. Фанаты артистки не смогли найти повода для того, чтобы раскритиковать Полину. Единственное, что вменяли поп-исполнительнице, так это то, что она выглядит слишком худой.

Напомним, что у Полина Гагариной есть двое детей: первенцу артистки — сыну Андрею — двенадцать лет, а дочке Мии три годика. При этом певице удается сохранять свою фигуру в тонусе. По словам поп-дивы, она занимается спортом не ради того, чтобы выглядеть стройной. Экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова посещает спортзал и тренируется на дому с целью избежать возможных проблем со спиной из-за больших нагрузок на сцене. Артистка делает все для того, чтобы иметь стальной мышечный каркас.