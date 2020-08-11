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Жена Овечкина запечатлела встречу подросшего сына с дочкой и внуками Веры Глаголевой

Анастасия Шубская приехала на родину с детьми. Накануне она увиделась со своими родственниками.

Жена Овечкина запечатлела встречу подросшего сына с дочкой и внуками Веры Глаголевой
Анастасия Щубская и Александр Овечкин с сыном. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Александр Овечкин — один из самых знаменитых российских хоккеистов. Он обладает кубком Стэнли. Уже три года спортсмен в браке с дочкой Веры  Глаголевой — Анастасией Шубской. Влюбленные живут в США, где на свет появились их дети. Первенца девушка родила в 2018 году. Сына пара назвала Сергеем. А недавно, в период карантина, у пары родился второй сын — Илья. Жена хоккеиста быстро вернулась в форму после родов. А при первой возможности семья приехала на родину, чтобы познакомить малыша с родными.

6 августа Шубская на частном самолете прилетела в Москву. Своего младшего наследника она предпочитает не показывать, а вот Сергей, которому исполнилось два года, стал главной звездой маминого Instagram. В первый же день в аэропорту их встретил отец Анастасии — Кирилл Шубский, а также старшая сестра девушки, Анна Нахапетова, со своей дочкой Полиной. Первые дни жена Овечкина наслаждалась отдыхом и успела посетить салон красоты.

А 11 августа в гости к звездной семье пришла вторая сестра Шубской, Мария Нахапетова, с сыновьями Кирилл и Мироном. Девушка запечатлела, как ее сына обнимают тетя и двоюродные братья.

Поклонники восхитились дружной семьей. Как известно, Глаголева умерла в 2017 году после длительной борьбы с раком. Ее дочери остались сплоченными и вместе пережили горе. Со своими младшими внуками актриса познакомиться не успела. Как долго Шубская пробудет в России, неизвестно. Но, скорее всего, она отпразднует день рождения старшего сына в Москве.

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