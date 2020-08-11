«Принцесса София»: Рапунцель и Дмитриенко поделились кадрами с крещения младшей дочки

Звезды шоу «Дом-2» недавно стали родителями во второй раз. Когда их наследнице исполнилось два месяцы, они не только совершили обряд крещения, но и вернулись на телепроект.

Ольга Рапунцель одна из немногих, кто смог построить любовь на проекте «Дом-2». Не первый год девушка живет с Дмитрием Дмитриенко. Они сыграли свадьбу и вскоре стали родителями. У супругов родилась дочка Василиса, но хлопоты, упреки и ссоры едва не разрушили семью. В начале 2019 года Дмитрий уехал во Владивосток и заявил, что не вернется на проект, так как отношения с возлюбленной дали трещину. Но потом муж и жена воссоединились, а 10 июня 2020 года на свет появилась их вторая дочка.

Роды состоялись в одной из столичных клиник. Примечательно, что Рапунцель едва не пришлось рожать на Сейшелах, так как пара не могла уехать с острова из-за пандемии коронавируса, но ограничения по перелетам были сняты вовремя. Первые два месяца девушка восстанавливалась после родов. Она поправилась, но не спешила худеть. А 9 августа влюбленные организовали крещение младшей наследницы и рассекретили ее имя.

На следующий день Дмитриенко поделился кадрами с таинства. На них Рапунцель предстала в коротком платье в цветочек и белом платке. Она передала малышку крестной маме. София, так назвали девочку, была облачена в белое платье из органзы и чепчик. Кроха вела себя спокойно.

«Знакомьтесь вот наша маленькая принцесса София. Мы ее ласково называем Софьюшка, Софа, Соня, Сонечка, Совенок», — поделилась звезда. «Наша доченька София Дмитриевна приняла крещение и приобрела красную маму, ангела хранителя и веру. Огромное спасибо за теплые слова в наш адрес», — добавил ее муж.

На следующий день супруги вернулись на телепроект «Дом-2». Участники шоу встретили их с добротой. Ольга Орлова не упустила возможности подержать малютку на руках. Пока Рапунцель не представляет, как будет жить с двумя детьми на проекте, но рада тому, что вернулась.