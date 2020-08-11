Пуш-ап не нужен: эффектная внучка Боярского предстала в облегающем кроп-топе цвета свежей травы

Красавица-внучка Михаила Боярского Екатерина учится на звукорежиссера и мечтает стать певицей, а вот об актерской профессии даже не думает. Глава артистической династии не в восторге от выбора 21-летней девушки и считает, что это желание скоро пройдет.

Пока на музыкальном Олимпе блондинка не засветилась, а вот в Instagram – она настоящая звезда. Фотографии пышной девушки имеют огромный успех, их активно комментируют, восторгаются горячими образами юной похитительницы сердец. И, похоже, Екатерине эта слава по вкусу. Она не собирается отказываться от провокационных снимков, демонстрируя свое женское достоинство на первом плане.

Вот и на последнем снимке в Сети она предстала в облегающем кроп-топе цвета свежей травы. Этот тон тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов назвал одним из самых модных в сезоне лето-2020.