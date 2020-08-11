Каникулы с близкими: Эмма Малинина позировала в мини-юбке, а ее невестка — в платье длины макси

58-летняя жена именитого певца подчеркнула длину ног и щиколотки, в то время как избранница ее старшего сына Антона скрыла фигуру под свободным нарядом.

В одном из своих интервью Эмма Малинина призналась, что будущий муж не только сумел добиться ее расположения, но и произвести положительное впечатление на ее сына от предыдущих отношений. Сыграв свадьбу с возлюбленной, народный артист России усыновил первенца Эммы, дав Антону свою фамилию.

Ко всем своим детям Александр Николаевич всегда относился одинаково, никого отдельно не выделяя. Старший наследник Малининой уже давно живет самостоятельно. Он женился на девушке по имени Ангелина. И она родила ему двоих детей: сына Платона и дочку Арианну. Большую часть времени супруги проводят в Штатах. Поэтому не так часто видятся с близкими.

Августовские каникулы Эмма и Александр Малинины решили провести в Форте-дей-Марми. Этот курорт стал для них одним из любимых. К поездке родителей присоединился и Антон. На личной страничке в Instagram возлюбленная музыканта уже делилась свежими снимками с подросшими внуками. Напомним, что в браке с эстрадным певцом Эмма родила еще и двойняшек: Фрола и Устинью. Они пока не обзавелись своими семьями.

Эмма неплохо ладит со своей невесткой. На одном из совместных снимков жена Александра Малинина позировала с возлюбленной старшего сына. Примечательно, что перед объективом фотокамеры свекровь Ангелины предстала в мини-юбке и босоножках на высоком устойчивом каблуке, подчеркнув тем самым длину ног и щиколотки. А избранница Антона отдала предпочтение платью длины макси, скрыв под тканью особенности фигуры.