Игры на природе: Лиза Галкина в джинсовых мини-шортах продемонстрировала растяжку в прыжке

Алла Пугачева и Максим Галкин почти каждое лето вывозили двойняшек Лизу и Гарри на море. В этом году они не поехали даже в Юрмалу, где обожают отдыхать. Скорее всего, супруги опасаются коронавируса. Однако Примадонна после отмены режима самоизоляции стала чаще появляться на публике. Она стала принимать гостей в своем замке, а также посетила светский раут, где показала мастер-класс на танцполе.

Теперь и Галкин не всегда находится дома. Двойняшки часто скучают, когда он отсутствует. Теплыми летними вечерами звездная семья гуляет по саду. Недавно юморист похвастался пышными кустами гортензий. Также там установлен батут, где накануне решили порезвиться дети. Максим запечатлел, как Лиза и Гарри устроили соревнования по прыжкам. Малыши пытались впечатлить папу, стараясь сделать шпагат в воздухе.

Сначала Гарри в белой футболке и джинсовых шортах красовался перед Галкиным, а потом это стала делать его сестра. Лиза облачилась в такой же наряд, как у брата, только предпочла мини-шорты. Девочка давно интересуется модой и порой даже подражает Примадонне. Поклонники восхитились дружной семьей. Особенно их впечатлила растяжка дочки Пугачевой. «Какие классные», «Они даже не соперничают, это так мило», «Лиза модница, в шортах, как брат», «Ой, какая растяжка! Это почти шпагат!», «Лиза красотка, почти в шпагате», «Все, чтобы папу впечатлить. Смешные», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.