«От прежней Латифы не осталось и следа»: звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости

Летисия Сабателла сыграла в бразильском сериале «Клон» роль Латифы. Эта яркая и неординарная актриса пленяла телезрителей своей грацией, утонченной красотой, изящной фигурой и ослепительной внешностью. Но от всего этого, как утверждают поклонники знаменитости, не осталось и следа.

На свежих снимках в Instagram 49-летняя Летисия предстала совершенно в другом образе, который удивил ее верных почитателей. Фанаты актрисы сошлись во мнении, что Сабателла значительно прибавила в весе. И это отразилось не только на ее телосложении, но и на всей внешности.

Поклонники Летисии припомнили, как она исполняла танец живота, демонстрируя точеную талию. Однако нашлись и те, кто подметил, что с момента выхода сериала «Клон» на экран прошло уже больше двадцати лет. Разумеется, за это время актеры стали выглядеть по-другому в силу возраста.

А вот Джованна Антонелли, которая сыграла роль Жади, по мнению подписчиков, ничуть не изменилась. Она выглядит все так же молодо. Так, словно для нее время остановилось. Экс-возлюбленная Мурилу Бенисиу на пять лет моложе своей экранной кузины Латифы.